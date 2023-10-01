Начало недели будет ветреным и дождливым, до +20 температура уже не поднимется

Понедельник, 02.10

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и туман. Ветер Ветер западный 3-9, до полуночи на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 5..9, на побережье до 13°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный 3-9, после обеда на островах и западном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 14..17°C.

Вторник, 03.10

Ночью: Пасмурная погода с прояснениями. Временами дождь. Ветер юный и юго-западный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье 15°C.

Днем: В первой половине дня переменная облачность. Местами небольшие дожди. После обеда облачность усилится. Осадки распространятся с юга на север. Ветер изменится с юго-западного на южный и юго-восточный 4-9, на побережье порывы до 13, вечером на островах и побережье 8-13, порывы до 18 м/с. Температура воздуха 14..17°C.

Среда, 04.10

Ночью: Облачная и дождливая погода. Местами пройдут сильные дожди. Ветер южный и и юго-западный 6-12, порывы 15, на побережье - 18 м/ч, после полуночи на островах Западной Эстонии изменится на северо-западный 14-20, порывы до 27 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Переменная облачность. Кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, после обеда - западный и юго-западный 7-13, на островах и побережье 10-15, с порывами 20 м/с. Температура воздуха 11..15°C.

Четверг, 05.10

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер западный и юго-западный 5-10, порывы на побережье 15 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье до 14°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер западный 3-9, на северном побережье 13 м/с. Температура воздуха 12..15°C.

Источник: Ilm.ee

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