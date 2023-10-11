ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Будьте готовы! Сегодня в Эстонию придет шторм, сравнимый с бушевавшим в выходные

На этой неделе Эстония будет отчасти находится на их пути: хотя непосредственно циклоны по нашей стране по пойдут, их периферия обеспечит нам сильные ветра западных направлений, на море — штормовые. Принесут циклоны и обильные осадки, и тепло.

Самые свирепые ветра западного и юго-западного направлений будут в четверг, на материке 20 м/c, на островах и побережье до 25 м/c. Вечером нужно быть готовым к порывам до 30 м/c.

И в последующие дни будет ветрено, но сила ветра немного спадет. В пятницу по Эстонии пройдет гребень высокого давления. Осадков и облачности будет меньше, а солнца — больше.

Суббота опять обещает быть дождливой, а юго-западный ветер усилится до 20 м/c. Дождливо будет во многих местах и в воскресенье.

На новой неделе над Британскими островами усилится антициклон, который распространится в Европу, но мы, по всей видимости, останемся в зоне действия западной оконечности усиливающегося над Россией циклона. Ветер северо-западный, северный. По данным на сегодняшний день, циклон будет держаться от нас несколько в стороне, шторма он нам не принесет, но откроет путь холодным воздушным массам с северо-запада. И обеспечит осадки — хотя и не интенсивные, но всё чаще переходящие в мокрый снег. Температура воздуха понизится.

На текущей неделе до субботы столбик термометра днем будет подниматься до 12-16 градусов, а ночью не опустится ниже пяти. Но с воскресенья температурная кривая пойдет вниз.

Если ночью в понедельник ночной минимум будет в районе нуля, то в ночь на среду температура воздуха опустится ниже нуля, а в Восточной Эстонии местами термометр покажет до пяти градусов мороза.

Да и дневного тепла особо не будет: не выше 3-7 градусов, лишь на островах и побережье столбик термометра поднимется чуть выше.

На дорогах на следующей неделе появится опасность гололеда! Особенно внимательными нужно быть в вечерние, ночные и утренние часы.

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