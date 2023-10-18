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18.10.2023, 18:28

ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Скользкие дороги, снег и слякоть

 
Taimi Paljak
sünoptik
Снег и слякоть
Снег и слякоть
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Погода становится все холоднее, и скоро по утрам из-за минусовых температур дороги станут скользкими. Кроме того, стоит ожидать, что будут идти дожди и мокрый снег.

Арктический холод вторгся в Балтийское море и на пару-тройку дней сделает нашу погоду промозглой, а в северной части Эстонии - практически зимней. Область повышенного атмосферного давления, царствующая в северных районах Скандинавии, расширяется вокруг Балтийского моря, и вдоль ее восточного края приносит все больше холода.

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