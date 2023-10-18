ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Скользкие дороги, снег и слякоть

Арктический холод вторгся в Балтийское море и на пару-тройку дней сделает нашу погоду промозглой, а в северной части Эстонии - практически зимней. Область повышенного атмосферного давления, царствующая в северных районах Скандинавии, расширяется вокруг Балтийского моря, и вдоль ее восточного края приносит все больше холода.