ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Скользкие дороги, снег и слякоть
Taimi Paljak
sünoptik
Снег и слякоть
ФОТО: Ilmar Saabas| Delfi Meedia
Погода становится все холоднее, и скоро по утрам из-за минусовых температур дороги станут скользкими. Кроме того, стоит ожидать, что будут идти дожди и мокрый снег.
Арктический холод вторгся в Балтийское море и на пару-тройку дней сделает нашу погоду промозглой, а в северной части Эстонии - практически зимней. Область повышенного атмосферного давления, царствующая в северных районах Скандинавии, расширяется вокруг Балтийского моря, и вдоль ее восточного края приносит все больше холода.