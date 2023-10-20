ПОГОДА НА ВЫХОДНЫХ | Солнечной погоды не ждать? В субботу ночью дороги будут скользкими

Суббота, 21.10

Ночью: переменная облачность, на побережье временами может идти мокрый снег. Ветер северо-восточный и восточный, со скоростью 5-12, на побережье порывы до 17 баллов, на островах со скоростью 9-14, порывы до 21 м/с. Температура воздуха 0-4, на побережье до +4°С. Дороги скользкие!

Днем: преимущественно без осадков, с небольшой и переменной облачностью. К вечеру облачность усилится, мокрый снег и дождь распространятся с юго-запада Эстонии на северо-восток. Ветер преимущественно восточный со скоростью 6-12, на побережье порывы до17 баллов, на островах 10-15, порывы до 23 м/с. Температура воздуха 2 - 6°C.

Воскресенье, 22.10

Ночью: пасмурно, мокрый снег, переходящий в дождь, утром и ночью вероятность дождя уменьшится. Ветер восточный и юго-восточный, со скоростью 5-11, на островах до 14, порывы 20 м/с, после полуночи ветер ослабнет. Температура воздуха -1+5°С.

Днем: пасмурная погода, местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный со скоростью 2-8, утром на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 3 - 6°С, на островах до 9°С.