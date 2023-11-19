Одевайтесь теплее: на этой неделе температура опустится до минус восьми, в среду - до минус 12, будет идти снег

В понедельник до полудня на островах облачно, на материке переменная облачность, днем облачность сгустится. Время от времени на островах будет идти снег или мокрый снег. Ветер восточный, будет дуть со скоростью 1-7, на островах 4-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха на островах 0..-4, местами до +2°С.

Во вторник ночью переменная облачность с прояснениями, небольшой снег. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха на побережье островов -3..-9, местами 0°С.

В течение дня ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег, на островах также мокрый снег. Ветер преимущественно северный, его скорость 2-8 м/с. Температура воздуха 0..-5°С, на островах и западном побережье 0..+2°С.

В среду ночью ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер переменных направлений со скоростью 1-7 м/с. Температура воздуха -6..-12, на побережье до -2°С.

Днем облачность усилится, местами небольшой снег. Вечером до островов дойдет область более плотных осадков, ожидается снег и мокрый снег, который перекинется и на материк. Ветер повернет на юг и юго-запад, днем ​​усилится 6-12, порывами 15, на островах и побережье 12-16, порывами до 22 м/с. Температура воздуха -1..-6, вечером на островах и западном побережье поднимается до 0..+3°С.

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