ФОТО | Осторожнее на дорогах! Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды и дорожных условий

Метеорологическая служба Эстонии вынесла предупреждение, что на данный момент по всей стране существует высокий риск возникновения гололедицы. Кроме того, в Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Хийумаа возможен сильный снегопад.

Вчера метеорологическая служба сообщила, что в ближайшие дни на северном побережье, особенно в восточной части Харьюмаа и северной части Ляэне-Вирумаа, может выпасть несколько десятков сантиметров снега.

Департамент полиции и погранохраны просит водителей быть внимательными, двигаться со скоростью, соответствующей дорожным условиям, и избегать опасных маневров. Полиция также напоминает пешеходам, что в целях безопасности нужно носить светоотражатель и перед тем, как переходить дорогу, убедиться, что водитель вас заметил.

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