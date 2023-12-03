ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Морозы до -20°C и снегопад. Эстония окажется на стыке двух мощных систем высокого и низкого давления

Согласно прогнозу погоды Департамента окружающей среды, в воскресенье атмосферное давление повысится, но Эстония останется в области низкого давления. Местами пройдет небольшой снег. Пришедший из Арктики холод усилится, температура ночью опустится до -6...-11 градусов Цельсия, местами до -15 градусов. Днем температура будет колебаться в пределах -5...-10 градусов, лишь на островах будет на пару-тройку градусов теплее.

В понедельник и вторник атмосферное давление продолжит медленно расти, но местами все еще будет идти небольшой снег. Вероятность снега будет выше на островах и побережье, но там осадки будут очень слабыми. Ветер также будет слабым. Воздушная масса будет арктически холодной, температура ночью опустится до -10...-15 градусов Цельсия, при прояснениях на материке температура опустится до -20 градусов. Днем температура воздуха составит от -7 до -12 градусов, а на побережье, подверженном ветрам, температура будет держаться около -5 градусов в течение всего дня.

К среде область высокого давления усилится, и погода будет преимущественно без осадков, хотя в отдельных местах возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью составит от -7 до -12 градусов, местами до -15 градусов. Днем будет от -5 до -10 градусов.

В четверг над Россией будет перемещаться система высокого давления, западный край которой охватит Эстонию. В то же время над Балтийским морем протянется край области низкого давления. На границе двух зон давления будут дуть юго-восточные ветры. Местами пройдет снег. Температура воздуха ночью будет от -7 до -12 градусов, местами -15 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от -3 градусов на побережье до -5 -10 градусов в глубине страны.