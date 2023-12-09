ПОГОДА | Будет ли Рождество снежным или нас ждет оттепель?

В ночь на воскресенье пасмурно. Во многих местах пройдет снег, будет ветрено. Ветер юго-восточный, 5-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -6..-12, на островах 0..-5° С. Днем в воскресенье пасмурно. Во многих местах пройдет снег. Во второй половине дня осадки постепенно стихнут. Ветер юго-восточный, 4-10, утром на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха на побережье островов -2..-8, местами до 0°С.