На дорогах опасно: гололед, дождь и снег

На востоке Эстонии сегодня также может быть дождь со льдом. Температура воздуха будет колебаться между плюсами и минусами еще несколько дней. Прогноз погоды на понедельник также предупреждает об очень высокой опасности скольжения.

„Падают люди всех возрастов“, – Алис Карула, руководитель портфеля страхования от несчастных случаев ERGO, опровергла предположение о том, что травмам от падения подвержены главным образом пожилые и дети. Большинство людей падают на лестницах, в зонах входа в магазины, а также на автобусных остановках, где люди зачастую спешат и выходят из транспорта неосторожно. Хотя выделить определенную группу риска по возрасту нельзя, по словам Карула, бросается в глаза то, что дети и молодые люди больше подвержены риску травм, связанных с зимними видами спорта. „Например, мы часто сталкиваемся с ущербом, вызванным катанием на сноуборде“, – отметила страховой эксперт.

Наиболее распространенными травмами, получаемыми людьми в результате скользких условий, являются переломы запястий, травмы колен и ушибы спины. Встречаются и травмы плеча. Согласно статистике страховой компании ERGO, зимой травмы, связанные с падениями, случаются на 50% чаще, чем в другие времена года – наибольшее количество травм в результате падений происходит с января по март.

Чтобы избежать травм, важно соблюдать осторожность и уделять больше внимания превентивным мерам. При движении в скользкую погоду нужно запастись достаточным временем, чтобы в пути не пришлось торопиться. Также важно помнить о сложных дорожных условиях – например, пешеходу следует учитывать возможность того, что приближающийся к пешеходному переходу автомобиль не сможет вовремя остановиться. Подошва обуви должна хорошо сцепляться с дорожной поверхностью и иметь глубокий рисунок, чтобы она не слишком скользила.