ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Температура воздуха может повыситься до +7°C, в конце недели ожидается метель и шторм

В понедельник (18.12) ночью область низкого давления около мыса Нордкап на севере Норвегии начнет смещаться, одновременно с Исландии на Норвежское море начнет перемещаться следующий циклон. В начале ночи малоактивная область низкого давления сместится на юго-восток, унося с собой дождь и мокрый снег. После чего на фоне повышенного давления осадки прекратятся. Только вечером с юго-запада приблизится новая область низкого давления, принеся с собой дождь. На материке западный и северо-западный ветер ослабеет, на побережье будет дуть сравнительно сильный ветер, днем умеренный ветер западных направлений. Температура воздуха будет колебаться в течение суток от -2 до +3°C, после обеда начнет быстро понижаться. Увеличится опасность гололеда!