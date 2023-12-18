Новости
18.12.2023, 15:00

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Температура воздуха может повыситься до +7°C, в конце недели ожидается метель и шторм

 (4)
Maaleht
Оттепель в Тарту
Оттепель в Тарту
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

По сообщению синоптика Агентства окружающей среды Кайро Кийтсака, на этой неделе сохранится мягкая погода с сильным ветром и осадками в виде мокрого снега и дождя. Снежный покров постепенно начнет таять. По ночам на материке температура будет время от времени понижаться ниже нуля. В конце недели ветер усилится, может начаться метель, пишет издание Maaleht.

В понедельник (18.12) ночью область низкого давления около мыса Нордкап на севере Норвегии начнет смещаться, одновременно с Исландии на Норвежское море начнет перемещаться следующий циклон. В начале ночи малоактивная область низкого давления сместится на юго-восток, унося с собой дождь и мокрый снег. После чего на фоне повышенного давления осадки прекратятся. Только вечером с юго-запада приблизится новая область низкого давления, принеся с собой дождь. На материке западный и северо-западный ветер ослабеет, на побережье будет дуть сравнительно сильный ветер, днем умеренный ветер западных направлений. Температура воздуха будет колебаться в течение суток от -2 до +3°C, после обеда начнет быстро понижаться. Увеличится опасность гололеда!

Во вторник (19.12) с Норвежского моря в направлении северной части Финляндии начнет смещаться новая активная область низкого давления, сильный северо-западный и западный ветер принесет с собой осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью -5..+2, на островах +2..+5, к утру повсеместно повысится выше 0°C, днем +3..+7°C.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии