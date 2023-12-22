ПОГОДА | Мокрый снег и скользкие дороги: какая погода ждет нас на выходных?

Суббота, 23.12

Ночью: Облачно, местами с прояснениями. Ожидается мокрый снег. Ветер - юго-восточный и восточный силой 4-10 баллов, на островах порывы до 15 м/с, утром ветер ослабнет и сменится на северо-восточный. Температура воздуха 0-3, на побережье до +1°С.

Днем: Пасмурно с прояснениями. Местами будет идти снег, на побережье возможен мокрый снег. Ветер северный, скорость 3-9 м/с, вечером на островах усилится северо-западный ветер с порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0-3, на побережье до +1°С, во второй половине дня похолодает. Дороги будут скользкие!

Воскресенье, 24.12

Ночью: Облачно, местами будет идти снег. На островах также будет идти мокрый снег. На материке ветер сменится на западный силой 3-9 баллов, на побережье - порывы до 12 м/с. На островах будет дуть северо-западный и западный ветер силой 5-12 баллов, возможны порывы до 18 м/с. Температура воздуха -3-9°С, в глубине страны иногда до -12°С, на побережье местами -2+1°С.

Днем: Пасмурно с прояснениями. Иногда будет идти снег. Ветер западный силой 4-10 баллов, на островах и на побережье порывы 14 м/с, во второй половине дня они постепенно ослабнут. Температура воздуха 0-6, на побережье до +1°С.

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