ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Достаем шубы! На неделе ожидается до -25 градусов

В первый день нового года на северном побережье пройдет небольшой снегопад. Край низкого давления распространится к морю, будут дуть сильные восточные и северо-восточные ветры, а ощущение холода усилится. Температура воздуха составит -8..-13 градусов, вечером в восточной Эстонии опустится ниже -15 градусов.

Во вторник сохраняется сильная область высокого давления, температура воздуха опустится до -10..-15 градусов на островах, -15..-20 градусов на материке. В восточной Эстонии температура опустится ниже -20°C.

В среду погода существенно не изменится – на севере сохранится область высокого давления с мощным арктическим воздухом, на юге сохранится зона низкого давления. Снежные облака дойдут до северного побережья Эстонии. Погода морозная - температура воздуха опустится до -15..-20 градусов, в центральной Эстонии - до -25 градусов. В восточной Эстонии она может опуститься еще ниже, в течение дня поднимется всего на несколько градусов. Будет дуть сильный северо-восточный ветер.

В четверг и пятницу зона высокого давления немного ослабнет. На северном побережье пойдет снег, в центральной Эстонии возможет дождь. Восточный ветер ослабеет.