В Нарве утром было минус 27! Что ждет нас в ближайшие дни?

В 7 часов утра 3 января температура воздуха в Нарве ощущалась как -30,6.

В Таллинне в это же время было -18,7 (-27,4 по ощущениям), в Тарту -20,8 (-28,0 по ощущениям), в Пярну -17,6 (-27,5 по ощущениям), в Выру -21,8 (-29,6 по ощущениям), в Вильянди -19,9 (-28,4 по ощущениям), в Хаапсалу -18 (-27,3 по ощущениям) и в Курессааре -12,3.

В среду в Эстонии будет ясная погода, временами небольшая и переменная облачность. В некоторых местах на побережьях возможен небольшой снег. Восточный и юго-восточный ветер, 5-12 м/с, на островах и побережье, 8-14 м/с, порывами до 21 м/с. Температура воздуха – от 15 до 20 градусов мороза, в Восточной Эстонии – до -23, на островах – от 7 до 14 градусов мороза.

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