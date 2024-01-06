Сегодня ожидается мороз и туман. Дорожные условия по-прежнему тяжелые

Прошедшей ночью самую низкую температуру зарегистрировали в Пярнумаа, где термометр опустился ниже –24 градусов. На остальной территории Эстонии температура была от –14 до –19 градусов.

Сегодня утром температура значительно упала в Ляэне-Вирумаа и Ярвамаа, ударили морозы от –20 до –25 градусов.

Сегодня ожидается преимущественного ясная и малооблачная погода. На северном побережье и островах местами выпадет снег. Кое-где возможен туман. Ветер переменчивых направлений 1-7 м/с, на островах восточный ветер будет дуть со скоростью 4-10 м/с. Температура воздуха от –15 до –24 градусов, на островах и побережье от –8 до –14 градусов.

В четверг вечером, 4 января, из-за сильного снегопада и метели Департамент транспорта ввел на государственных дорогах особый режим обслуживания дорог, который закончился в пятницу, 5 января, в 20 часов. Департамент напоминает, что на всех государственных дорогах по-прежнему существует большая опасность гололеда, так как низкие температуры не позволяют эффективно бороться с обледенением.

Транспортный департамент напоминает участникам дорожного движения о том, что при планировании поездки следует запастись временем, в случае необходимости снижать скорость движения, избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию. По возможности следует избегать передвижения или отложить поездку.

С дополнительной информацией о состоянии дорог можно ознакомиться на сайте tarktee.mnt.ee.

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