ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Померзли и хватит? Нас ждут плюсовые температуры и мокрый снег

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, в течение ночи на понедельник будет преимущественно без осадков, лишь к утру снежные облака доберутся до северного побережья. Ночные температуры составят от -13 до -17 градусов, на юго-востоке Эстонии до -23 градусов, а на побережье местами до -9 градусов. Утром температура повысится. В течение дня с Белого моря будет перемещаться область низкого давления, быстро смещаясь с северо-запада на юго-восток, она принесет небольшой снег. Немного усилится западный ветер, и погода станет мягче: температура воздуха повысится до -2...-8 градусов Цельсия, вечером на побережье островов местами до 0 градусов.

Во вторник, 9 января, через Эстонию с севера будет перемещаться очередная область низкого давления. В ряде мест пройдут снегопады, на островах и побережье - снег с дождем. Усилится северо-западный и западный ветер. Температура воздуха ночью от -2 до -8 градусов, на островах около 0 градусов. Днем температура поднимется до 0...+2 градусов в западной Эстонии и до -1...+1 градуса в восточной.

В ночь на среду, 10 января, кратковременно усилится влияние гребня высокого давления, в течение дня над страной пройдет зона низкого давления, местами пройдут дожди. Ночью будет дуть умеренный северный ветер, днем он ослабеет и сменится западным, а вечером снова усилится. Температура воздуха вечером будет чуть выше нуля, после полуночи опустится до -1...-7 градусов на материке, на северо-востоке Эстонии может опуститься до -10 градусов, на островах будет от -1 до +1 градуса, днем температура повысится.