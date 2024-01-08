ПРОГНОЗ | Потеплело ненадолго. Когда снова похолодает?

По данным Агентства по охране окружающей среды, во вторник ночью температура воздуха на всем континенте будет опускаться ниже -10°C, на островах и северо-западном побережье будет около -4...+1°C. К утру температура повсеместно повысится, в западной Эстонии будет около 0°C, и риск гололеда возрастет.

В течение дня могут пройти дожди, особенно в Вирумаа. С надвигающейся более теплой воздушной массой повсеместно будет повышенная влажность, и следовательно, низкая облачность и туман. Температура воздуха поднимется примерно до 0°С, на побережье до +3°C. Велик риск обледенения.

В среду (10.01) до полудня будет без осадков. Во второй половине дня в Вирумаа и вдоль Чудского озера пройдет мокрый снег. Сильный западный и северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит -4...+1°C, днем -2...+1°C, на островах до +3°C.

В четверг (11.01) на окраинах северо-западной и северной стороны ожидается сильный ветер. Скорость порывов ветра будет достигать днем ​​до 15 метров в секунду, и свыше 20 метров в секунду на побережье. Ночью на востоке страны пройдут мокрый снег и дождь, утром дождь перейдет в снег. После полуночи переместится арктическая воздушная масса. Температура воздуха в начале ночи будет плюсовой, утром опустится до 0..-4°С. На островах у побережья будет немного выше 0°С. Дорога замерзнет и будет скользкой. Днем пойдет снег и будет метель. Температура продолжит стремительно падать до -3...-8°C.

В пятницу (12.01) ночью ветер ослабнет, а температура воздуха опустится до -8...-13°C, местами ниже -15°C. Днем Балтийское море будет покрывать область низкого давления и снежные облака достигнут островов. Ветер постепенно сменится на южный. Температура воздуха будет колебаться от -5°C на островах до -7...-12°C на материке

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