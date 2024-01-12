ПРОГНОЗ | Эстонию снова ждут метель и морозы

По данным Агентства окружающей среды, в пятницу (12.01) утром область низкого давления достигнет Балтийского моря и ее снежные облака накроют Западную Эстонию. В течение дня они распространятся вглубь страны, на островах выпадет еще и мокрый снег. Ветер повернет на юг и усилится. Температура воздуха на материке -3..-9, на островах до -2..+2°С.
В ночь на субботу (13.01) область высокого давления на некоторое время станет более эффективной, и вероятность осадков снизится. Температура воздуха опустится примерно до -10°С на островах, -15°С на материке, местами до -20°С. К утру новая область пониженного давления достигнет Ботнического залива и по ее краю снежные облака в течение дня дойдут до островов и распространятся на материк. Ожидается метель, южный и юго-восточный ветер усилится. Температура воздуха в западной части Эстонии -4...-9°С, на большей части материковой Эстонии - -10...-14°С.
В воскресенье (14.01) над Эстонией будет преобладать низкое давление, что принесет нам дополнительный снег. Ночью ожидается метель, поскольку ветер сильный, южный и юго-восточный. Днем ветер ослабнет, вечером на островах повернет на северо-запад и усилится. Температура воздуха ночью -3..-9°С в западной части Эстонии, во внутренних районах материка -10..-14°С, днем на островах повысится до 0..-3°С, на материке до -5..-10°С.
Следующая неделя
В понедельник (15.01) по Эстонии будет двигаться область низкого давления. Время от времени будет идти снег. Ветер южный, днем повернет на север и усилится. Температура воздуха ночью -2..-8°C, днем начиная с северо-запада Эстонии начнет снижаться.
Во вторник (16.01) Эстония окажется на краю зоны низкого давления, удаляющегося в сторону России. Количество осадков в виде сильного снега уменьшится. Ветер умеренный, западный, на побережье сильный. Температура воздуха ночью -10..-15°С, во внутренней части страны может опуститься до -20°С, на побережье островов теплее. Днем температура воздуха поднимется до -5-10°C, в Вирумаа, скорее всего, будет чуть ниже -10°.
В среду (17.01) влияние области низкого давления снизится, как и вероятность осадков, ветер ослабнет. Температура воздуха ночью опустится до -12..-18°С, на побережье останется выше -10°С. Днем на островах ожидается -3..-7°С, внутри страны -8..-12°С. Вечером со стороны Балтийского моря приблизится область низкого давления, южный ветер усилится, снежные облака достигнут островов и воздух станет теплее.
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