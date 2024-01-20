Как на американских горках: в воскресенье погода резко изменится

По словам синоптика Кайро Кийтсака, ночь на воскресенье во многих местах будет прохладной, а утром температура воздуха повысится. „На предстоящей неделе мы можем ожидать колебания температуры между плюсом и минусом, сильный ветер и осадки в виде снега, мокрого снега и дождя“, - Кийтсак и добавляет, что также ожидается метель и ухудшится дорожная ситуация. „Погода как в американских горах“, — сказал Кийтсак.

В ночь на воскресенье погода будет пасмурной с прояснениями, местами может выпасть небольшой снег, местами туман. Ветер переменного направления 1-7 м/с, после полуночи повернет на юг и усилится к 3-9 часам утра, на островах и побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха -12..-20, местами до -25°С и ниже, на побережье островов до -3°С, утром температура повысится.

Днем в воскресенье погода будет облачной с прояснениями, местами снег. На островах мокрый снег и дождь, вероятность гололёда. Ветер южный, дует 4-10 м/с, порывы до 13 м/с, на островах и побережье 9-15 м/с, порывы до 21 м/с. Температура воздуха вечером -1..-6, на островах и западном побережье до 0..+2°С.

По данным Департамента транспорта, дорожное покрытие на главных и второстепенных дорогах может быть местами заснеженным. Возможен гололед. Водителей просят быть крайне осторожными!

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