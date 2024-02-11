Осторожно! Дороги снова становятся скользкими. Ночью ожидается ледяной дождь
В ночь на понедельник синоптики обещают ледяной дождь, из-за которого дороги станут очень скользкими. Стоит быть предельно осторожным в дорогах.
По данным Транспортного управления, в воскресенье днем на главных и второстепенных дорогах было относительно сухо.
Вечером во многих местах выпадет небольшой снег, на юге Эстонии и на островах может моросить дождь, который будет замерзать на дорогах при минусовой температуре. Таким образом, увеличивается риск гололеда. Ночью осадки пойдут на север. Ветер усиливается и на островах и побережье будет дуть со скоростью до 17 м/с, температура по-прежнему минусовая.
В понедельник над Финляндией и Скандинавией сохранится холодная область высокого давления. Дует сильный восточный и северо-восточный ветер, и в Эстонию начнутся снег и мокрый снег, который переходит в дождь.
Дороги станут очень скользкими. Температура воздуха ночью от -2 до -8 градусов, днем от -1 до -6.
Во вторник местами пройдут мокрый снег и дождь, будет дуть сильный южный ветер. Температура воздуха ночью от -2 до -8 градусов, днем от 0 до -6 градусов.
В среду Эстония окажется на границе области низкого давления: местами пойдет дождь с небольшим мокрым снегом, будет дуть юго-восточный ветер, который в течение дня ослабнет. Температура воздуха начнет повышаться: от -3 до +2 градусов.
В четверг зона низкого давления распространится на всю Эстонию. Температура воздуха ночью от -1 до -6 градусов, днем от -3 до +3 градусов. Местами мокрый снег с дождем.
В пятницу вновь выпадет снег и мокрый снег, подует сильный юго-восточный и южный ветер, температура воздуха ночью составит от -4 до +1 градуса, днем от -2 до +3 градусов.
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