ФОТО | Сильный ветер повалил на дороги деревья и вызвал перебои с подачей электричества в сотни домов

В ночь на воскресенье на север из западной части Финского залива прошел циклон. На его периферии в районе Рижского залива порывы ветра достигали 25 м/с.

Агентство окружающей среды предупреждает о сильных порывах ветра - на дорогах Южной Эстонии можено встретить поломанные ветром деревья.

Зафиксированы также отключения электроэнергии: по состоянию на 12:30 по всей Эстонии без электричества остаются 350 домохозяйств . Больше всего отключений было в Вильяндимаа и Йыгевамаа.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.