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25.02.2024, 13:33

ФОТО | Сильный ветер повалил на дороги деревья и вызвал перебои с подачей электричества в сотни домов

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Kenno Soo
Редактор: Elisabeth Viil

На Эстонию в ночью на воскресенье обрушились сильные порывы ветра. Они повалили деревья на дорогах и повредили линии электропередачи.

В ночь на воскресенье на север из западной части Финского залива прошел циклон. На его периферии в районе Рижского залива порывы ветра достигали 25 м/с.

Агентство окружающей среды предупреждает о сильных порывах ветра - на дорогах Южной Эстонии можено встретить поломанные ветром деревья.

Зафиксированы также отключения электроэнергии: по состоянию на 12:30 по всей Эстонии без электричества остаются 350 домохозяйств . Больше всего отключений было в Вильяндимаа и Йыгевамаа.

Карта предприятия Elektrilevi по состоянию на 12.35

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