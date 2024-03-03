ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Новая неделя принесет похолодание, вторая половина месяца обещает быть теплее

По данным метеослужбы, сегодня вечером похолодает и температура воздуха опустится ниже нуля. В понедельник (4.03) область низкого давления достигнет Балтийского моря. Восточная область высокого давления ослабеет, но в то же время над северными районами Скандинавии и Финляндии усилится новая область высокого давления с холодным воздухом. Между этими двумя зонами давления сохранится сухая погода с ясным небом. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью будет -1..-5°С, днем ​​повысится до +1..+6°С.

Во вторник (5.03) область высокого давления переместится из северных районов Скандинавии и Финляндии в сторону Балтийского моря, усиливая северо-восточный ветер. Погода останется сухой, но возможно увеличение облачности. Температура воздуха ночью составит 0..-5°С, днем 0.. +3°С.

В среду (6.03) область высокого давления переместится в Скандинавию, и вдоль ее края будет без осадков. Ночью северо-восточный и восточный ветер ослабеет, днем будет дуть легкий северный бриз. Температура воздуха ночью составит -2..-8°С, днем 0..+5°С.

В четверг (7.03) область высокого давления продолжит свое шествие по Скандинавии. Низкое давление достигнет западной части России, а от ее границы к нам также придут облака, но по сегодняшним данным дожди не дойдут до Чудского озера. Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью будет -1..-7°С, днем -1..+4°С.

В пятницу (8.03) снова будет преобладать зона высокого давления, охватывающая всю Северную Европу, и на ее границе будет без осадков. Однако если область низкого давления с юга распространится над Литвой и Латвией, снежные облака могут достичь и нас. Ветер восточный и северо-восточный умеренный. С севера придет холод, и при облачном небе температура воздуха ночью составит -1..-6°С, при более ясном небе опустится ниже, днем -1..+2°С.