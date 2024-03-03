ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Новая неделя принесет похолодание, вторая половина месяца обещает быть теплее(1)
По данным метеорологической службы, на следующей неделе погода будет прохладной, преимущественно без осадков. Март же может принести как снег, так и тепло.
По данным метеослужбы, сегодня вечером похолодает и температура воздуха опустится ниже нуля. В понедельник (4.03) область низкого давления достигнет Балтийского моря. Восточная область высокого давления ослабеет, но в то же время над северными районами Скандинавии и Финляндии усилится новая область высокого давления с холодным воздухом. Между этими двумя зонами давления сохранится сухая погода с ясным небом. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью будет -1..-5°С, днем повысится до +1..+6°С.
Во вторник (5.03) область высокого давления переместится из северных районов Скандинавии и Финляндии в сторону Балтийского моря, усиливая северо-восточный ветер. Погода останется сухой, но возможно увеличение облачности. Температура воздуха ночью составит 0..-5°С, днем 0.. +3°С.
В среду (6.03) область высокого давления переместится в Скандинавию, и вдоль ее края будет без осадков. Ночью северо-восточный и восточный ветер ослабеет, днем будет дуть легкий северный бриз. Температура воздуха ночью составит -2..-8°С, днем 0..+5°С.
В четверг (7.03) область высокого давления продолжит свое шествие по Скандинавии. Низкое давление достигнет западной части России, а от ее границы к нам также придут облака, но по сегодняшним данным дожди не дойдут до Чудского озера. Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью будет -1..-7°С, днем -1..+4°С.
В пятницу (8.03) снова будет преобладать зона высокого давления, охватывающая всю Северную Европу, и на ее границе будет без осадков. Однако если область низкого давления с юга распространится над Литвой и Латвией, снежные облака могут достичь и нас. Ветер восточный и северо-восточный умеренный. С севера придет холод, и при облачном небе температура воздуха ночью составит -1..-6°С, при более ясном небе опустится ниже, днем -1..+2°С.
Погода в выходные будет зависеть от того, какая зона давления будет преобладать. Если под влиянием окажется северная область высокого давления, сильных дождей не будет. Если же южная область низкого давления протянется над южной границей Эстонии, то нас ждет небольшой снег. Но в любом случае ночью температура будет оставаться ниже нуля, а днем поднимется выше нуля.
В марте еще может выпасть снег
Согласно ежемесячному прогнозу метеослужбы, месяц начнется с высокого давления и будет теплее, чем обычно. С 5 марта температура воздуха понизится, и мы можем ожидать обычных умеренно холодных ночей и дней с несколькими градусами тепла.
Примерно 8 марта область низкого давления может переместиться на юг страны, принеся снег и усилив восточный ветер. Затем область высокого давления вновь возьмет верх, и ночью температура в стране местами опустится ниже -10 градусов, а днем - около 0 градусов.
Во второй половине месяца ожидается потепление, днем температура в отдельные дни поднимется выше 10 градусов, осадков будет мало. В конце месяца циклон с северо-запада может принести снег и метель, на короткое время похолодает.
Средняя температура воздуха за месяц будет в пределах нормы (от -1,8 до +0,6 градуса). Осадков выпадет в пределах нормы или чуть меньше (норма от 27 до 43 мм).
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