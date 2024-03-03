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03.03.2024, 22:07

ФОТО | Смотрите, какое красивое северное сияние украсило небо Эстонии!

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Северное сияние было видно на небе в ночь на понедельник там, где погода была ясной.

Синоптик Кайро Кийтсак также отметил в социальных сетях, что вчера можно было увидеть северное сияние. „Небо в основном ясное“, - добавил он. Читатели RusDelfi сообщают, что данное явление видно и в Таллинне.

Северное сияние в Таллинне

Агентство окружающей среды сообщило, что ночью юго-восточный и восточный ветры будут дуть со скоростью 1-5 м/с, на островах западной Эстонии - 3-9 м/с.

Температура воздуха -1..-6, на побережье - 0°С. На дорогах есть скользкие участки.

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