03.03.2024, 22:07
ФОТО | Смотрите, какое красивое северное сияние украсило небо Эстонии!(6)
Синоптик Кайро Кийтсак также отметил в социальных сетях, что вчера можно было увидеть северное сияние. „Небо в основном ясное“, - добавил он. Читатели RusDelfi сообщают, что данное явление видно и в Таллинне.
Агентство окружающей среды сообщило, что ночью юго-восточный и восточный ветры будут дуть со скоростью 1-5 м/с, на островах западной Эстонии - 3-9 м/с.
Температура воздуха -1..-6, на побережье - 0°С. На дорогах есть скользкие участки.