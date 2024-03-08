ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На выходных может выпасть снег, температура опустится до -9 градусов

По данным Агентства по охране окружающей среды, в субботу (09.03) мощная область высокого давления, охватывающая северную Европу, распространится от побережья Гренландии через Норвежское море и Балтийское море. Ожидается облачная погода, но сильных осадков не будет, лишь в отдельных местах может выпасть небольшой снег. Будет дуть относительно слабый восточный ветер. Температура воздуха -1..-6°С ночью, -2..+2°С днем.

В воскресенье (10.03) ожидается частичная облачность, преимущественно будет сухо. На материке ветер слабый и переменный, на островах ожидается ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха -3..-9°С ночью и -1..+4°С днем.

В понедельник (11.03) ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный, 1-7 м/с ночью и 3-9 м/с днем. Температура воздуха ночью будет -2..-8°С, днем +1..+6°С.

Во вторник (12.03) ночью будет облачно, но сухо. Ветер восточный 3-9 баллов, на островах возможны порывы до 13 м/с. Температура воздуха будет -2..-8°С. Днем будет ясно, местами переменная облачность. Ветер восточный, северо-восточный 3-9 баллов, на островах порывы до 13 м/с. Температура воздуха +2..+8°С.