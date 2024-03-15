Неужели и правда настолько тепло? В Валга зафиксирована самая высокая температура в этом году(1)
Сегодня, согласно данным Агентства окружающей среды, в промежутке с 14 до 15 часов дня в Валга было зафиксировано +11,0 градусов. Это самая высокая температура, зафиксированная в этом году.
Высокие температуры были зафиксированы и в других местах. Например, в Курессааре +8,4 градуса, в Тарту +8,8 градуса и в Выру +10,6 градуса. Более низкие температуры были зафиксированы на Кихну (+3,2 градуса) и в Пярну (+3,1 градуса).
Завтра температура поднимется до +6... +11, на открытом ветру побережье +3...+5 градусов, но к воскресенью ситуация изменится.
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