ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Зима все никак не уйдет? Менять зимнюю резину на летнюю пока не стоит

Суббота, 23.03:

Ночью: Пасмурная погода с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь, в том числе с мокрым снегом, после полуночи вероятность дождя уменьшится. Местами туман. Ветер юго-западный и западный со скоростью 5-12 м/с, на островах и побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха 1..4°С.

Днем: Пасмурная погода с прояснениями. Временами пройдет дождь. Во второй половине дня облачность уменьшится, дождь маловероятен. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с, порывами до 14 м/с, на северном побережье - до 16 м/с, к вечеру ветер ослабнет. Температура воздуха 2..8°С.

Воскресенье, 24.03:

Ночью: небольшая и переменная облачность, утром облачность усилится. После полуночи местами пройдет мокрый снег и дождь. Местами туман. Ветер юго-западный и южный 2-8 м/с, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -3..+1°С.

Днем: пасмурная погода с прояснениями. Во многих местах идет мокрый снег и дождь. Ветер преимущественно юго-западный и южный, скорость 3-9 м/с. Температура воздуха 0..+6°С.

Понедельник, 25.03:

Ночью: облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдет мокрый снег и дождь, иногда снег. Ветер западный, скорость 2-8 м/с. Температура воздуха -3..+1°С.

Днем: пасмурно с прояснениями, к вечеру облачность уменьшится. Утром во многих местах пройдет дождь и мокрый снег, на материке местами пойдет снег. Ветер западный со скоростью 3-9 м/с, днем ​​переменный, 1-6 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Вторник, 26.03:

Ночью: дождливая погода с небольшой облачностью, после полуночи над островами облачность усилится, местами пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер переменного направления скоростью 1-7 м/с. Температура воздуха -1..-6°С.

Днем: пасмурная погода с прояснениями. Будет идти дождь, местами мокрый снег. Ветер восточный и юго-восточный со скоростью 3-9 м/с, во второй половине дня южное направление ослабнет. Температура воздуха 1..6°С.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.