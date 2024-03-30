Вулканическое облако из Исландии достигло Таллинна

В четвертый раз за четыре месяца в одном и том же регионе Исландии произошло извержение вулкана. Оно - ярко-красного цвета, как показали фотографии на сайте местного телеканала RUV вечером в субботу, 16 марта. Извержение вулкана началось между Хагафеллом и Стора-Скогфеллом на полуострове Рейкьянес, в том же районе, где произошла предыдущая вспышка 8 февраля, говорится в заявлении Метеорологического центра Исландии (IMO).

Эксперты IMO насчитали около 80 землетрясений. Длина расщелины оценивается приблизительно в три километра, что примерно соответствует размеру последнего извержения в феврале, отмечается в заявлении. Несколько жителей, вернувшихся в Гриндавик после предыдущего извержения, вновь были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

С середины декабря на полуострове произошло уже четыре извержения вулкана, причем во время одного из них в январе лава поглотила три дома у северного подножия поселка с населением 4000 человек. Его жители занимаются преимущественно рыбной ловлей. Будущее общины неясно. Правительство Исландии уже представило законопроект, который позволит жителям продать свои дома государственной компании.