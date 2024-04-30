ПРОГНОЗ | Удастся ли завтра провести выходной на свежем воздухе?

Ночь со вторника на среду ожидается ясной, возможна небольшая облачность, без осадков. В Южной Эстонии будет пасмурно, временами может пойти дождь. Местами возможен туман. Ветер будет дуть преимущественно северный, 1-6, на побережье до 9 м/с, утром сменится на северо-восточный и восточный. Температура воздуха от 1°С до 6°С, на юге Эстонии до 9°С.

Днем будет солнечно, дождь не ожидается. Северо-восточный и восточный ветер будут дуть силой 3-8 баллов, на побережье возможны порывы до 11, на островах днем ​​до 13 м/с. Температура воздуха от 12°С до 16°С, на юге Эстонии до 18°С, на северном побережье иногда 9°С.

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