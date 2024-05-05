05.05.2024, 19:46
Холодное лицо мая: через несколько дней в Эстонии снова пойдет мокрый снег
ФОТО: | Delfi Meedia
В ночь на среду на северо-востоке и севере Эстонии ожидается мокрый снег. Однако вам не обязательно готовить лопату для уборки снега: утренний хаос, случившийся пару недель назад, уже не повторится.
Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, новая неделя будет не такой теплой, как нынешняя, поскольку арктический воздух достигнет нас с севера, что понизит температурный фон. Необходимо также учитывать ночные заморозки, которые могут оказаться слишком сильными для чувствительных к холоду растений.