Холодное лицо мая: через несколько дней в Эстонии снова пойдет мокрый снег

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, новая неделя будет не такой теплой, как нынешняя, поскольку арктический воздух достигнет нас с севера, что понизит температурный фон. Необходимо также учитывать ночные заморозки, которые могут оказаться слишком сильными для чувствительных к холоду растений.