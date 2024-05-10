Наконец-то настоящая весна: погода на выходных будет теплой и солнечной

Суббота

В ночь на субботу сохранится ясная и малооблачная погода, в Восточной Эстонии переменная облачность без существенных осадков. Будет дуть северо-западный и западный ветер со скоростью 3-9, утром на востоке порывами до 13, на островах и побережье 6–12, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 1-4, на побережье до 6 градусов.

В субботу, 11 мая, область низкого давления переместится на северные и центральные области России, одновременно над Балтийским морем усилится область высокого давления. На границе двух атмосферных областей будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью от –1 до +4, на побережье до 6 градусов, днем 10-13, на открытом побережье до 6 градусов.

Воскресенье

В ночь на воскресенье по-прежнему сохранится ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер северный, скорость 2-8 м/с. Температура воздуха от -1 до +3, на побережье - до +5°С. Днем небольшая переменная облачность без осадков. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-8 м/с. Температура воздуха от +10 до +15, на побережье местами до 6°С.

Понедельник

Ночью будет небольшая облачность, местами пройдет дождь. Ветер западный скоростью 1-6 м/с. Температура воздуха от +2 до +7°С. Днем переменная облачность сохранится, местами возможен дождь. Ветер переменного направления скоростью 1-7 м/с. Температура воздуха от +13 до +18, на побережье местами до +8°С.

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