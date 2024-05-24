На выходных - купаться? В нескольких водоемах по всей Эстонии вода уже достаточно прогрелась

Зеленым цветом в таблице отмечена температура воды, которая превышает 18 градусов, желтым - в районе 16-18 градусов, а красным - ниже 16 градусов. Однако перед тем, как отправиться купаться, нужно помнить, что на пляжах еще не работают спасатели.