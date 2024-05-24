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24.05.2024, 21:10

На выходных - купаться? В нескольких водоемах по всей Эстонии вода уже достаточно прогрелась

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Mitmel pool kannatab juba ujuda.
Mitmel pool kannatab juba ujuda.
ФОТО: Tiina Kõrtsini | Õhtuleht

Хотя официально купальный сезон начинается с 1 июня, волна тепла этих майских дней уже достаточно нагрела некоторые водоемы. Море же еще только начинает нагреваться.

Зеленым цветом в таблице отмечена температура воды, которая превышает 18 градусов, желтым - в районе 16-18 градусов, а красным - ниже 16 градусов. Однако перед тем, как отправиться купаться, нужно помнить, что на пляжах еще не работают спасатели.

Тем временем море еще только начинает нагреваться

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