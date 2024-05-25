Вода на побережье Балтийского моря из-за тепловой волны прогрелась выше обычной температуры(17)
Жара вызвала сильную тепловую волну в Балтийском море. В некоторых местах морская вода прогрелась настолько, что ее температура на пять градусов выше, чем обычно, пишет rus.err.ee.
Погода в Эстонии не перестает нас удивлять. Если всего месяц назад у нас был снег, то теперь уже можно смело заходить в море. Правда, в Таллинне все-таки холодно. А вот жителям островов повезло гораздо больше.
К примеру, на западном побережье Сааремаа температура воды достигала 16 градусов - это на 5 градусов выше типичного майского показателя. Причиной этому стала морская тепловая волна, которой было охвачено около 75% Балтийского моря.
„Морская тепловая волна - это явление, при котором температура воды значительно выше среднего показателя в это время года в течение по крайней мере 5 дней. На этой неделе майская температура воды была самой теплой за 30 лет“, - рассказал ассоциированный профессор Taltech Риво Уйбоупин.
Морская тепловая волна, начавшаяся 12 мая, уже начала отступать, а вот на суше теплая погода только начинает набирать обороты.
„Это не очень обычно. Это бывает, такое было в 2014, 2016, 2018 годах. Были такие очень теплые периоды. Иногда теплая погода оставалась, иногда были и холодные периоды. Но сегодня еще не очень жарко. Будет еще жарче“, - обещает синоптик Хельве Мейтерн.
По данным синоптиков, теплая погода продержится по крайней мере до 6-7 июня. Жара, в свою очередь, может прогреть воду - к следующим выходным она может достигнуть 20 градусов на некоторых пляжах.