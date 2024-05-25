ПРОГНОЗ НА ВЫХОДНЫЕ | 30-градусная жара будет сопровождаться кратковременным дождем и грозой

В субботу (25.05) область повышенного атмосферного давления из России пройдет над странами Балтии, но южный поток добавит немного влаги. Ночью будет без дождя. В течение дня появятся кучевые облака, во второй половине дня местами пройдут дожди, возможны грозы. Ветер будет преимущественно слабым и переменным, при грозах возможны сильные порывы. Температура воздуха ночью от 9 до 15 градусов, на побережье местами до 18°C, днем 23-29°C, на открытом ветру побережье и во время ливней будет прохладнее