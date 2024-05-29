ПРЯМО СЕЙЧАС | Следите по карте, где в Эстонии бушуют грозы и бьют молнии!

Сегодня метеорологическая служба выпустила предупреждение о грозе в западной и северной Эстонии, возможен град и сильные порывы ветра.
Если увеличить карту, то можно увидеть и территории за пределами Эстонии. Чем светлее отметка, тем позже молния ударила в этом регионе.
Перед грозой
Установите в своем доме систему молниезащиты. Это особенно необходимо для зданий с жестяной крышей, крышами с коньком или металлическими конструкциями, которые притягивают молнии. Это также необходимо сделать для домов, расположенных на возвышенностях.
Телевизионные антенны должны быть заземлены.
Отключите главный предохранитель здания. Если это невозможно, выключите электроприборы и выньте вилки из розеток.
Отойдите подальше от водоемов.
Убедитесь, что незакрепленные и летающие предметы (садовая мебель, палатки и т. д.) находятся в безопасном месте или надежно закреплены. Перенесите легкие предметы в помещение.
Во время грозы
Не открывайте кран. Вода - хороший проводник электричества.
Не разводите огонь под плитой или духовкой. Заряженные частицы дыма служат молниеотводом.
Не прячьтесь под отдельными деревьями, около металлических столбов или заборов. Вероятность удара молнией там выше.
В грозу и при плохой видимости будьте осторожны за рулем, а при проливном дожде и граде останавливайтесь на обочине.
Если ваш дом находится на открытом пространстве или на возвышенности, закройте окна и двери и не находитесь под окнами во время грозы.
Не разговаривайте по стационарному телефону (это может привести к электрическому или акустическому шоку).
Объясните детям, что опасен не шум, а молния.
Немедленно сообщайте о несчастных случаях по телефону 112.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.