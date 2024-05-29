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29.05.2024, 19:15

ПРЯМО СЕЙЧАС | Следите по карте, где в Эстонии бушуют грозы и бьют молнии!

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Wirestock Creators | Shutterstock

Сегодня снова есть смысл следить за картой ударов молнии. На карте видно, где сейчас на территории Эстонии бушует гроза.

Сегодня метеорологическая служба выпустила предупреждение о грозе в западной и северной Эстонии, возможен град и сильные порывы ветра.

Если увеличить карту, то можно увидеть и территории за пределами Эстонии. Чем светлее отметка, тем позже молния ударила в этом регионе.

Перед грозой

  • Установите в своем доме систему молниезащиты. Это особенно необходимо для зданий с жестяной крышей, крышами с коньком или металлическими конструкциями, которые притягивают молнии. Это также необходимо сделать для домов, расположенных на возвышенностях.

  • Телевизионные антенны должны быть заземлены.

  • Отключите главный предохранитель здания. Если это невозможно, выключите электроприборы и выньте вилки из розеток.

  • Отойдите подальше от водоемов.

  • Убедитесь, что незакрепленные и летающие предметы (садовая мебель, палатки и т. д.) находятся в безопасном месте или надежно закреплены. Перенесите легкие предметы в помещение.

Во время грозы

  • Не открывайте кран. Вода - хороший проводник электричества.

  • Не разводите огонь под плитой или духовкой. Заряженные частицы дыма служат молниеотводом.

  • Не прячьтесь под отдельными деревьями, около металлических столбов или заборов. Вероятность удара молнией там выше.

  • В грозу и при плохой видимости будьте осторожны за рулем, а при проливном дожде и граде останавливайтесь на обочине.

  • Если ваш дом находится на открытом пространстве или на возвышенности, закройте окна и двери и не находитесь под окнами во время грозы.

  • Не разговаривайте по стационарному телефону (это может привести к электрическому или акустическому шоку).

  • Объясните детям, что опасен не шум, а молния.

Немедленно сообщайте о несчастных случаях по телефону 112.

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