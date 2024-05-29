ПРЯМО СЕЙЧАС | Следите по карте, где в Эстонии бушуют грозы и бьют молнии!

Не открывайте кран. Вода - хороший проводник электричества.

Не разводите огонь под плитой или духовкой. Заряженные частицы дыма служат молниеотводом.

Не прячьтесь под отдельными деревьями, около металлических столбов или заборов. Вероятность удара молнией там выше.

В грозу и при плохой видимости будьте осторожны за рулем, а при проливном дожде и граде останавливайтесь на обочине.

Если ваш дом находится на открытом пространстве или на возвышенности, закройте окна и двери и не находитесь под окнами во время грозы.

Не разговаривайте по стационарному телефону (это может привести к электрическому или акустическому шоку).