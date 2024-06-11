Грозы и град в мае и июне больше всего ударили по Харьюмаа и Вильяндимаа. Не обошлось без урона имуществу(1)
Грозы, сильный ветер, дождь и град, бушевавшие по Эстонии во второй половине мая и в начале июня, принесли клиентам Salva Kindlustus более 40 случаев ущерба, размер которого составляет по предварительным оценкам 55 000 евро. Если в Харьюмаа больше всего неприятностей доставили грозы, то в Вильяндимаа основным источником неприятностей стал сильный град.
„На данный момент по всей Эстонии мы получили около 35 сообщений о повреждении штормовой погодой домов и домашнего имущества и 8 сообщений о повреждении транспортных средств. Больше всего пострадали Харьюмаа и Вильяндимаа, однако сообщения об ущербе поступили также из регионов Восточной, Западной, Южной и Центральной Эстонии. Ориентировочная сумма ущерба на данный момент составляет 55 000 евро“, - прокомментировал руководитель отдела имущественного ущерба Salva Kindlustus Карен Соосалу.
Грозы, обеспечившие мощное зрелище в Харьюмаа, в основном стали причиной сбоев в электросети у клиентов Salva Kindlustus, в результате чего перестали работать различные виды бытовой техники: холодильники и телевизоры, роутеры, компьютеры и дигибоксы, а также системы геотермального отопления. В одном из случаев молния ударила в землю на соседнем участке, но поврежденной оказалась бытовая техника в доме, находившемся почти в 30 метрах от него.
В Вильяндимаа град пробил крыши террас и изрешетил многочисленные автомобили местных жителей. Поскольку градины были такими большими, четыре автомобиля были повреждены по всей поверхности. Все эти происшествия произошли в деревне Пяри, где в течение десяти минут лил очень сильный ливень с градом.
В других регионах Эстонии сильные дожди также вызвали сбои в электроснабжении и системах отопления, привели к затоплению в домах, град повредил крыши гаражей и террас, ветер повредил двери домов и кровельные покрытия, выбил окна вспомогательных построек и унес садовые палатки. Кроме того, гром вывел из строя автоматику ворот, наружное освещение и газонокосилки-роботы.
„Говоря о страховании жилья, я хотел бы напомнить о трех важных вещах, чтобы в случае ущерба дом и домашние вещи были полностью защищены. Прежде всего, в полис страхования жилья должно быть включено и домашнее имущество, в том числе, например, газонокосилка-робот, многие из которых в этом году пострадали от удара молнии по всей Эстонии. Во-вторых, если это отдельно стоящий дом, на участке которого имеются еще и хозяйственные постройки площадью более 20 квадратных метров, их тоже необходимо добавить в полис страхования жилья. В противном случае в случае повреждения может оказаться неприятным сюрпризом то, что человек оставил незастрахованной отдельно стоящую баню, летнюю кухню или гараж. И в-третьих, я всегда рекомендую выбирать полную защиту от рисков, которая имеет более широкий охват, чем выборочная защита от рисков, а также защищает, среди прочего, от повреждений, вызванных молнией или перенапряжением“, — пояснил Соосалу.
Опыт Сальвы показывает, что около половины страховых случаев страхования жилья связаны с домашним имуществом, поэтому Соосалу рекомендует пересмотреть свои договоры и убедиться, что в него также включена полная защита от рисков, связанных с имуществом дома. „Поскольку в последние годы более экстремальные погодные условия неоднократно демонстрировали свою силу, я определенно рекомендую защитить свой дом и домашнее имущество, выбрав правильное страховое покрытие“, — добавил Соосалу.
Что следует учитывать перед грозой и градом, чтобы избежать ущерба:
• Закрепите или уберите в безопасное место все, что может легко взлететь: батуты, уличные стулья и столы, навесы, теплицы, цветочные горшки, качели и т. д.
• Не оставляйте двери и окна открытыми.
• Убедитесь, что ваш автомобиль или другие ценные вещи не оставлены на открытом воздухе или под деревом.
• Если нет возможности загнать машину в укрытие, на помощь в экстренных случаях приходят более толстые одеяла, матрасы или ковры, которые могут защитить машину от града.
• Выходя из дома, отключите от питания кабели бытовой техники и электроники – разумно делать и находясь дома, когда вы не пользуетесь устройством.