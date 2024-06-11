Грозы и град в мае и июне больше всего ударили по Харьюмаа и Вильяндимаа. Не обошлось без урона имуществу

„На данный момент по всей Эстонии мы получили около 35 сообщений о повреждении штормовой погодой домов и домашнего имущества и 8 сообщений о повреждении транспортных средств. Больше всего пострадали Харьюмаа и Вильяндимаа, однако сообщения об ущербе поступили также из регионов Восточной, Западной, Южной и Центральной Эстонии. Ориентировочная сумма ущерба на данный момент составляет 55 000 евро“, - прокомментировал руководитель отдела имущественного ущерба Salva Kindlustus Карен Соосалу.

Грозы, обеспечившие мощное зрелище в Харьюмаа, в основном стали причиной сбоев в электросети у клиентов Salva Kindlustus, в результате чего перестали работать различные виды бытовой техники: холодильники и телевизоры, роутеры, компьютеры и дигибоксы, а также системы геотермального отопления. В одном из случаев молния ударила в землю на соседнем участке, но поврежденной оказалась бытовая техника в доме, находившемся почти в 30 метрах от него.

В Вильяндимаа град пробил крыши террас и изрешетил многочисленные автомобили местных жителей. Поскольку градины были такими большими, четыре автомобиля были повреждены по всей поверхности. Все эти происшествия произошли в деревне Пяри, где в течение десяти минут лил очень сильный ливень с градом.

В других регионах Эстонии сильные дожди также вызвали сбои в электроснабжении и системах отопления, привели к затоплению в домах, град повредил крыши гаражей и террас, ветер повредил двери домов и кровельные покрытия, выбил окна вспомогательных построек и унес садовые палатки. Кроме того, гром вывел из строя автоматику ворот, наружное освещение и газонокосилки-роботы.