ПРОГНОЗ | На следующей неделе Северную Европу и страны Балтии накроет волна летней жары

Жара может быть временами даже удушливой, так как максимальные температурные показатели могут подняться выше 30 градусов.

Как сообщает Foreca, также возрастает вероятность тропических ночей. Во время тропической ночи минимальная ночная температура не опускается ниже 20 градусов.

У западных соседей прохлады тоже ожидать не стоит. Теплые воздушные массы, по данным Foreca, переместятся из Центральной Европы в сторону Скандинавии.

В некоторых районах Норвегии и Швеции прогнозируются редкие и даже исключительно высокие температурные показатели. В Швеции жара может достигать 35 градусов.

В Эстонии температура также может подниматься до 30 градусов Цельсия.

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