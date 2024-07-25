Синоптик Кайро Кийтсак: следующая неделя начнется с похолодания. Осадки выпадут неравномерно

В четверг погоду будет определять установившаяся над странами Балтии область пониженного давления, несущая с собой влажный воздух. В западной и центральной части Эстонии велика вероятность дождей и гроз, в восточной части дожди менее вероятны. Ветер слабый, на побережье в основном умеренный, во время грозы порывистый. Температура воздуха днем на материке 24-29, на островах и побережье, а также во время дождя температура понизится до 21 градуса.