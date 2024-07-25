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25.07.2024, 09:40

Синоптик Кайро Кийтсак: следующая неделя начнется с похолодания. Осадки выпадут неравномерно

 
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
Осадки, выпавшие в некоторых регионах, уже превысили месячную норму.
Осадки, выпавшие в некоторых регионах, уже превысили месячную норму.
ФОТО: Ingmar Muusikus | Delfi Meedia

В ближайшее время во всех регионах страны погода будет по-летнему теплой, но осадки распределяются неравномерно. Если в одних местах уже выпало больше месячной нормы дождей, то в других еще ни капли, пишет издание Maaleht.

В четверг погоду будет определять установившаяся над странами Балтии область пониженного давления, несущая с собой влажный воздух. В западной и центральной части Эстонии велика вероятность дождей и гроз, в восточной части дожди менее вероятны. Ветер слабый, на побережье в основном умеренный, во время грозы порывистый. Температура воздуха днем на материке 24-29, на островах и побережье, а также во время дождя температура понизится до 21 градуса.

В пятницу влияние области низкого давления начнет ослабеет, но дожди продолжатся, местами грозы и ливни. Ночь во многих местах туман. Ветер преимущественно слабый, во время грозы порывистый, сменит направление на западное. Температура воздуха ночью 13-19, днем 23-28, в Восточной Эстонии до 30 градусов, на побережье и во время дождя до 21 градуса.

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