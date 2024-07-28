Агентство окружающей среды предупреждает: вечером по всей Эстонии пройдут ливни и грозы

К полуночи на юге Эстонии уровень осадков достигнет 25 мм. В некоторых регионах Эстонии пройдут ливни. Завтра ожидается такая же погода.

Сегодня поздно вечером северный и северо-западный ветер усилится до 12 м/с, на юго-западе Эстонии порывы достигнут 18 м/с. Ночью повсеместно будет дуть северный и северо-западный ветер, а в восточной Эстонии до 12 м/с усилится северо-восточный ветер с порывами до 18 м/с. В Рижском заливе сила ветра составит 15-20 м/с с порывами до 27 м/с.

К утру понедельника ожидается, что в южной Эстонии выпадет 40-70 мм осадков, в центральной Эстонии - 25-50 мм, в северной Эстонии и на островах - до 25 мм.

Синоптик Кайро Кийтсак написал вчера в социальных сетях, что расчеты погодной модели за прошедшие сутки особенно не изменились и не смягчились. Согласно прогнозам, над Эстонией, Латвией и Литвой по-прежнему нависает угроза очень обильных ливней и сильного ветра.

„Углубляющаяся система низкого давления, скорее всего, сосредоточится над Латвией и будет медленно перемещаться оттуда на восток. Эстония окажется на северной границе ливней“, - написал он.

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