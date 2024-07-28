ФОТО | На Эстонию надвигается шторм, спасатели напоминают о мерах безопасности. Ночь будет непростой

Агентство окружающей среды выпустило предупреждение, что сегодня вечером на юге Эстонии и островах пройдут сильные дожди, которые затем распространятся по всей стране. Местами пройдут грозы.

К полуночи на юге Эстонии уровень осадков достигнет 25 мм. В некоторых регионах Эстонии пройдут ливни. Завтра ожидается такая же погода.

В воскресенье поздно вечером северный и северо-западный ветер усилится до 12 м/с, на юго-западе Эстонии порывы достигнут 18 м/с. Ночью повсеместно будет дуть северный и северо-западный ветер, а в восточной Эстонии до 12 м/с усилится северо-восточный ветер с порывами до 18 м/с. В Рижском заливе сила ветра составит 15-20 м/с с порывами до 27 м/с.

К утру понедельника ожидается, что в южной Эстонии выпадет 40-70 мм осадков, в центральной Эстонии - 25-50 мм, в северной Эстонии и на островах - до 25 мм.

Синоптик Кайро Кийтсак написал вчера в социальных сетях, что расчеты погодной модели за прошедшие сутки особенно не изменились и не смягчились. Согласно прогнозам, над Эстонией, Латвией и Литвой по-прежнему нависает угроза очень обильных ливней и сильного ветра.

„Углубляющаяся система низкого давления, скорее всего, сосредоточится над Латвией и будет медленно перемещаться оттуда на восток. Эстония окажется на северной границе ливней“, - написал он.

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Спасательный департамент напоминает, как вести себя перед штормом и во время него. До шторма: Уберите со двора все предметы, которые может унести ветром.

Припаркуйте автомобиль на открытом месте или в гараже.

Помните о возможных перебоях с электричеством: дома должен быть запас еды и питья.

Заправьте полный бак автомобиля. Во время шторма: Оставайтесь в помещении.

Не садитесь за руль. Если поездка неизбежна, выбирайте подходящую скорость и учитывайте, что на дорогу могут упасть деревья или на ней могут оказаться иные препятствия.

Держитесь подальше от оборванных линий электропередач. Сообщите об аварии на горячую линию Elektrilevi по номеру 1343 или, в случае угрозы жизни, в Центр тревоги по номеру 112.

В случае травмирования людей или повреждения, представляющего непосредственную опасность, звоните 112. В случае отключения электроэнергии: Сообщите об этом компании, предоставляющей услуги.

Используйте фонарики на батарейках, не свечи.

Для получения дальнейших прогнозов и инструкций следите за информационными каналами: например, по радио, которое работает на батарейках, или радио в машине.

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