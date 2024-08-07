Страховая компания: после шторма, прокатившегося в конце июля по странам Балтии, Эстония, в сравнении с соседями, отделалась легким испугом

Наибольший ущерб потерпели клиенты PZU Grupp в Литве, где поступили сообщения примерно о 6400 страховых случаев, большинство которых касались жилищного страхования. Первоначальная совокупная сумма ущерба составляет 4,5 миллиона евро. „В отношении 3000 этих случаев уже возмещен ущерб на сумму 1 миллион евро“, – сказала руководитель отдела страхования PZU Kindlustus Эло Райтвийр.

В Латвии относительно поступило свыше 1600 уведомлений о страховых случаях, и большинство, как и в Литве, имели отношение к жилищному страхованию. В общей сложности предварительная сумма ущерба по страховым случаям в Латвии достигает примерно 2,5 миллионов евро.

За тот же период клиенты PZU Kindlustus в Эстонии сообщили лишь о 26 страховых случаях, большинство которых также касались жилищного страхования. Первоначальная сумма ущерба по страховым случаям в Эстонии составила около 50 000 евро.

„Эстония, в сравнении с Латвией и Литвой, отделалась чрезвычайно легко. Главным образом потому, что сильный штормовой ветер сюда не дошел и шторм ограничится преимущественно заметным дождем. Наиболее же плотно населенные регионы Эстонии, Таллинн и Харьюмаа, избежали даже сильного дождя“, – прокомментировала Райтвийр.

Жилищное страхование и каско – лучшая защита от экстремальных погодных условий

По словам Райтвийр, можно заметить, что экстремальные погодные условия все чаще встречаются в Эстонии и других странах Балтии, а лучшей защитой от непредвиденных расходов является страховка. „Не далее как во вторник – ночью и утром 6 августа – на Южную Эстонию и в особенности на Тарту обрушился проливной дождь, вызвав в городе ряд наводнений и существенно нарушив дорожное движение в утренний час пик“, – сказала она.