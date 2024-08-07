Страховая компания: после шторма, прокатившегося в конце июля по странам Балтии, Эстония, в сравнении с соседями, отделалась легким испугом
Наибольший ущерб потерпели клиенты PZU Grupp в Литве, где поступили сообщения примерно о 6400 страховых случаев, большинство которых касались жилищного страхования. Первоначальная совокупная сумма ущерба составляет 4,5 миллиона евро. „В отношении 3000 этих случаев уже возмещен ущерб на сумму 1 миллион евро“, – сказала руководитель отдела страхования PZU Kindlustus Эло Райтвийр.
В Латвии относительно поступило свыше 1600 уведомлений о страховых случаях, и большинство, как и в Литве, имели отношение к жилищному страхованию. В общей сложности предварительная сумма ущерба по страховым случаям в Латвии достигает примерно 2,5 миллионов евро.
За тот же период клиенты PZU Kindlustus в Эстонии сообщили лишь о 26 страховых случаях, большинство которых также касались жилищного страхования. Первоначальная сумма ущерба по страховым случаям в Эстонии составила около 50 000 евро.
„Эстония, в сравнении с Латвией и Литвой, отделалась чрезвычайно легко. Главным образом потому, что сильный штормовой ветер сюда не дошел и шторм ограничится преимущественно заметным дождем. Наиболее же плотно населенные регионы Эстонии, Таллинн и Харьюмаа, избежали даже сильного дождя“, – прокомментировала Райтвийр.
Жилищное страхование и каско – лучшая защита от экстремальных погодных условий
По словам Райтвийр, можно заметить, что экстремальные погодные условия все чаще встречаются в Эстонии и других странах Балтии, а лучшей защитой от непредвиденных расходов является страховка. „Не далее как во вторник – ночью и утром 6 августа – на Южную Эстонию и в особенности на Тарту обрушился проливной дождь, вызвав в городе ряд наводнений и существенно нарушив дорожное движение в утренний час пик“, – сказала она.
Жилищное страхование, в частности, позволяет защитить дом от расходов, связанных со штормом, вызванным проливным дождем затоплением или градом. Страхование каско тем временем поможет возместить ущерб, причиненный транспортному средству в результате природного явления, например, возникший при падении дерева, ветки или кровельного материала.
В то же время Райтвийр напомнила, что при приближении шторма или проливного дождя следует всегда руководствоваться предупреждениями синоптиков и Спасательного департамента, а также провести соответствующую подготовку – надежно закрыть все окна в доме или квартире, убрать с придомовой территории предметы, которые может унести порывом ветра, избегать перемещения снаружи пешком и на автомобиле, а также по возможности оставить автомобиль в гараже или припарковать на возвышении, где ему будет не страшен паводок.
PZU – международная страховая компания с 200-летней историей, входящая в странах Балтии в число ведущих. Имущество каждого седьмого жителя Эстонии застраховано в PZU.
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