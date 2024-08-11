ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Уровень воды в озере Тамула достиг критической отметки! Шторм в ближайшее время не утихнет

По данным Агентства окружающей среды, сегодня (11.08) во второй половине дня во многих регионах страны пройдут ливневые дожди, местами с грозой и градом. Вероятность осадков ниже в западной части материковой части Эстонии и на западных островах.

На гидрометеорологической станции Роозисааре озера Тамула уровень воды достиг критической отметки в 220 см выше нуля (EH2000 70,35 м) и в ближайшее время не понизится. В городе Выру объявлено предупреждение об опасности наводнения.

Грядущей ночью (12.08) через Эстонию пройдет очередная область низкого давления. Ожидается переменная облачность. Ночью повсеместно пройдут дожди, местами ливни, грозы и град. В континентальной части страны будет дуть западный ветер силой 4-9 м/с, на островах и побережье северо-западный ветер 6-10 м/с с порывами до 17 м/с. Температура воздуха 10...15°C, на побережье до 18°C.

В понедельник Эстония окажется на западной стороне расположенной над Россией области низкого давления. Погода облачная с прояснениями. Местами пройдут ливни и грозы. Ветер северо-западных направлений 5-11 м/с, на островах и западном побережье с порывами до 17 м/с. Температура воздуха 16...19°C.

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