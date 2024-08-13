ГАЛЕРЕЯ | Загляденье! Ночью над Эстонией можно было наблюдать северное сияние и звездопад

По прогнозам ночь с понедельника на вторник была самым активным временем наблюдения за Персеидами. Это метеорный поток, пик которого приходится на 12 августа каждого года, а наблюдать его можно в течение двух недель до и после этой даты.

В ночь на вторник можно было наблюдать и метеорный поток, и северное сияние. По словам одного из читателей, он начал наблюдать за сиянием с 23:45. Небо озарялось до глубокой ночи.

В некоторых местах, помимо северного сияния и звездопада, были видны грозовые разряды.

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