Синоптик: погодные условия становятся все более экстремальными

„Погодные условия становятся более экстремальными, – сказала синоптик Эле Педассаар в передаче Ringvaade. - Работа синоптиков также усложнилась. Приходится давать все больше и больше штормовых предупреждений“.

Когда в субботу вечером начался сильный ливень, максимальное количество осадков составило 91,8 миллиметра. „Это было измерено на метеостанции Кехра, и выпавшее за одни сутки количество осадков значительно превышает месячную норму. Среднемесячная норма в августе, в зависимости от местоположения, составляет 70-90 миллиметров в месяц. При этом, среднее количество осадков на островах составило 20 миллиметров, тогда как обычная месячная норма здесь составляет 50 миллиметров“, – пояснила Педассаар.

Основная причина – температура воздуха, за которой тщательно следят. „Только что глобальные анализы показали, что средняя температура в июле становится теплее 14-й год подряд, и теперь это повышение составляет 1,2 градуса по Цельсию. С каждым годом становится теплее“.

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