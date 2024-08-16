Осень близко: выходные обещают быть дождливыми

Суббота, 17.08

Ночью: Облачно с пояснениями. Ливни распространятся с запада на восток. Будут преобладать юго-западный и западный ветра, скорость 2-8 м/с. Температура воздуха 13..19°С.

Днем: Пасмурная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди, возможна гроза, во второй половине дня ливни станут реже. Ветер юго-западный и западный, 3-9 баллов, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 19..24°С.

Воскресенье, 18.08

Ночью: Переменная облачность. В начале ночи временами может идти дождь. Ветер юго-западный и западный, 2-8 баллов, в начале ночи на побережье будут наблюдаться порывы 12 м/с. Температура воздуха 7..13, на побережье до 17°С.

Днем: пасмурно, сильный дождь. Ветер сменится с западного на юго-восточный, скорость 2-7 м/с. Температура воздуха 19..24°С.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .