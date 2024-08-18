ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Ночью начнется сильный дождь, местами может выпасть до 30 мм осадков

По данным Агентства окружающей среды, в воскресенье (18.08) с юга усилится гребень высокого давления. День пройдет без существенных осадков. Ветер в течение дня сменится с западного на юго-восточный и будет легким или умеренным. Температура воздуха ночью составит 7...13°C, на побережье до 17°C, днем 19...24°C.

В понедельник (19.08) между юго-западной и восточной областями высокого давления расположится простирающаяся от Центральной Европы до Балтийского моря фронтальная зона с ливнями и грозами, которая в ночное время и в первой половине дня переместится на восток над странами Балтии, включая Эстонию. Ночью ливни, грозы и сильные дожди распространятся с островов на восток. Ночью самые сильные дожди пройдут на островах и в северо-западной Эстонии, утром - в южной Эстонии, а днем ​​сильные ливни и грозы пройдут в восточной Эстонии.