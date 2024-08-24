ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Идет жара! Ожидается до +30°!

В субботу усилится влияние области высокого давления. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 18 м/с, порывами до 14 м/с, на побережье Финского залива - 8-13, порывы до 18 м/с, к вечеру ветер ослабнет. Температура воздуха 18..23°С.

В воскресенье (25.08) область высокого давления переместится в сторону России, и по ее западному краю к нам с юга придет летнее тепло. Ночью температура может опуститься до 10°С, а дневная температура поднимается до 25..29°С. Воздух сухой, в первой половине дня дождя не будет, после обеда со стороны моря начнет продвигаться область низкого давления. Вечером в Западной Эстонии пройдет дождь, возможна гроза. Дует сильный юго-восточный и южный ветер.