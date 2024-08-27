ПРОГНОЗ | Лето продолжается, пляжную одежду убирать в шкаф рано, но может понадобиться и зонт

В ночь на четверг, 29 августа,

будет ясной с небольшой переменной облачностью, без осадков. Местами туман. Ветер переменных направлений со скоростью 1-6 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 17°С.

В четверг днем нас ожидает сухая и ясная погода с переменной облачностью. Ветер восточный, его скорость 2-8 м/с. Температура воздуха 20..25°С.

В ночь на пятницу, 30 августа будет ясно с переменной облачностью, без осадков. Местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 2-8 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье до 19°С. Днем погода малооблачная и с переменной облачностью. Во второй половине дня вероятны ливни, возможна гроза. Ветер юго-восточный и южный, со скоростью 3-8, ​​порывами до 11 м/с. Температура воздуха 23..28°С.

В ночь на субботу, 31 августа с запада сгустятся облака. Ливни распространятся с островов на материк. Временами возможны ливни и грозы. Ветер южный, со скоростью 3-9, порывами до 13 м/с, после полуночи на островах сменится на западный. Температура воздуха 15..20°С.

Днем на материке пасмурно. Во многих местах пройдет дождь, возможна гроза. Дождь временами сильный. С островов тучи поредеют, и дожди ослабнут. Ветер западный, южный и юго-восточный, со скоростью 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 19..24°С.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .