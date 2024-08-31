31.08.2024, 12:06
Ну и жара! В Эстонии зафиксированы новые рекорды температуры на 15 метеостанциях
ФОТО: | Delfi Meedia
„Тропическая воздушная масса, пришедшая с юга, вновь побила ежедневные рекорды по всей Эстонии“, — сообщило Агентство окружающей среды в социальных сетях.
Жара почти до 30 градусов подняла температурные рекорды на некоторых метеостанциях более чем на четыре градуса.
Наибольшее превышение температурного рекорда произошло на остров Пакри, где рекорд 1939 года был побит. Температура, достигнувшая 29,6 градусов, значительно превзошла прежний максимум в 25 градусов. В Хаапсалу также был установлен новый рекорд: предыдущий показатель в 25,2 градуса уступил вчерашним 29,6.
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