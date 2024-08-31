Ну и жара! В Эстонии зафиксированы новые рекорды температуры на 15 метеостанциях

Жара почти до 30 градусов подняла температурные рекорды на некоторых метеостанциях более чем на четыре градуса.

Наибольшее превышение температурного рекорда произошло на остров Пакри, где рекорд 1939 года был побит. Температура, достигнувшая 29,6 градусов, значительно превзошла прежний максимум в 25 градусов. В Хаапсалу также был установлен новый рекорд: предыдущий показатель в 25,2 градуса уступил вчерашним 29,6.

Температурные рекорды 30 августа Хаапсалу: 29,6 градусов (ранее 25,2 градусов, 1951) Пакри: 29,6 градусов (ранее 25,0 градусов, 1939) Вильянди: 29,4 градусов (ранее 25,8 градусов, 1996) Валга: 29,2 градусов (ранее 27,6 градусов, 1992) Выру: 29,2 градусов (ранее 28,9 градусов, 1992) Кунда: 29,1 градусов (ранее 27,5 градусов, 1992 Таллинн-Харку: 29,1 градусов (ранее 25,3 градусов, 1996) Ляэне-Нигула: 28,9 градусов (ранее 28,7 градусов, 1997) Тюри: 28,8 градусов (ранее 27,0 градусов, 1997) Куузику: 28,6 градусов (ранее 27,5 градусов, 1938) Тыравере: 28,6 градусов (ранее 27,9 градусов, 1992) Йыгева: 28,3 градусов (ранее 26,8 градусов, 1992) Тоома: 27,8 градусов (ранее 26,4 градусов, 1992) Вяйке-Маарья: 27,7 градусов (ранее 27,5 градусов, 1997) Хелтермаа: 26,4 градусов (ранее 25,5 градусов, 1997)

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