31.08.2024, 14:09
По всей Эстонии объявлено грозовое предупреждение
ФОТО: | Delfi Meedia
Если утром в субботу грозовой риск в Эстонии оценивался как частичный, то к полудню по всей стране было объявлено грозовое предупреждение 1-го уровня от Агентства окружающей среды.
В субботу на территории Эстонии ожидаются грозовые дожди и местами сильные ливни. Грозы могут быть сопровождены порывами ветра, достигающими более 15 м/с.
Кайро Кийтсак сообщил в социальных сетях, что в пятницу в Ботническом заливе, особенно в западной и юго-западной частях Финляндии, уже были сильные грозы. Синоптики подтвердили, что такая интенсивность не достигнет нашей страны.
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