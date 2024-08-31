По всей Эстонии объявлено грозовое предупреждение

В субботу на территории Эстонии ожидаются грозовые дожди и местами сильные ливни. Грозы могут быть сопровождены порывами ветра, достигающими более 15 м/с.

Кайро Кийтсак сообщил в социальных сетях, что в пятницу в Ботническом заливе, особенно в западной и юго-западной частях Финляндии, уже были сильные грозы. Синоптики подтвердили, что такая интенсивность не достигнет нашей страны.

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