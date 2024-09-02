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02.09.2024, 11:27

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Лето продолжается! Нас ждут жаркие дни

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В жару фонтан на Ратушной площади в Тарту не только украшение.
В жару фонтан на Ратушной площади в Тарту не только украшение.
ФОТО: RAIVO TASSO | Delfi Meedia

Несмотря на дождливые выходные, первая неделя сентября обещает быть теплой, пишет издание Maaleht.

По сообщению Агентства окружающей среды, днем в понедельник, 2 сентября, область пониженного атмосферного давления над Скандинавией ослабеет, и постепенно начнет действовать область повышенного давления. Ожидается малооблачная или переменная облачность, на востоке облачность будет более плотной. Местами возможны кратковременные дожди, в первой половине вероятность осадков выше в Западной Эстонии, после полудня - в Восточной Эстонии, возможны грозы. Ветер преимущественно восточный, скорость 1-7 м/с, на побережье утром юго-восточный ветер с порывами до 11 м/с, вечером - слабый ветер с переменной направленностью. Температура воздуха составит 17-22°C.

Во вторник, 3 сентября, преимущественно без осадков, вероятность кратковременных дождей - до 25%. Ветер будет слабым, на побережье умеренным восточным. Температура воздуха ночью 10-15°C, на побережье выше 15°C, днём 22-27°C.

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