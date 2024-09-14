КАРТА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ | Смотрите, куда движется гроза!

По словам синоптика Агентства окружающей среды Кайро Кийтсака вчера в 21:50 мощная конвективная система двигалась на север от Вильяндимаа, вызвав множество молний и сильный дождь. Спутниковые данные показывают, что верхушки облаков снова стали холоднее, и грозы пока не собираются стихать. Отдельные шквальные облака вызывают грозы и в Ярвамаа.

Если увеличить карту, можно увидеть движение грозы и за пределами государственных границ. Чем светлее отметка, тем позже в этом районе ударила молния.

Поскольку гроза, как правило, начинается быстро, необходимо четко представлять себе, что нужно делать. Грозе зачастую сопутствуют опасности: молнии, сильные ливни, порывы ветра, град и даже смерч. Нужно знать, как правильно себя вести. Убедитесь в том, что ваши близкие тоже это знают.

Перед грозой

Установите дома систему молниезащиты.

Отключите от электросети бытовые приборы; отсоедините от телевизора антенну.

Не приближайтесь к водоемам.

Во время грозы

Не открывайте водопроводный кран – вода является хорошим проводником электричества.

Не разводите огонь в печи или в плите – заряженные частички дыма также действуют как молниеотвод.

Не укрывайтесь под одиноко стоящими деревьями, вблизи металлических мачт и железных оград. Опасность поражения молнией в этих местах выше.

Если ваш дом находится на открытом пространстве или на возвышенности, закройте окна и двери и не находитесь под окнами во время грозы.

Не разговаривайте по стационарному телефону (это может привести к электрическому или акустическому удару).

Объясните детям, что опасен не шум, а молния.

Немедленно сообщайте о несчастных случаях по телефону 112.